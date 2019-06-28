Раскрыты архивные данные о первых испытаниях «Калашникова»

Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России раскрыло архивные документы о первых испытаниях автоматов «Калашникова» в 1943-1945 годах. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, материалы обнародовали во время форума «Армия-2019».

Уточняется, что речь идет, в первую очередь, об отчете Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм.

Некоторые рассекреченные документы, подчеркивается, представляют собой переписку сотрудников полигона касательно разработки и испытания Калашникова.

Кроме того, на форуме представили отчет о результатах испытаниях. Заключение об итогах было сделано конструктором Алексеем Судаевым.

Ранее сообщалось, что «Калашников» создал гражданский вариант АК-12.