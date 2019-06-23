Израиль отказался уходить из Иорданской долины

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не будет уходить из Иорданской долины. Об этом он сказал советнику американского лидера Джону Болтону, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Нетаньяху привез Болтана на место, которое относится, по данным международного права, к оккупированным территориям. В ответ на это американский представитель пообещал израильскому премьеру, что США примут к сведениям подобные озабоченности Израиля.

«При любом варианте мирного соглашения наша позиция будет заключаться в сохранении присутствия Израиля», — отметил Нетаньяху.

Болтон добавил, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп учтет пожелания израильской стороны при «сделке века».

Ранее сообщалось, что Израиль пообещал честно рассмотреть «сделку века» Трампа.

Отмечается, что план ближневосточного урегулирования, известный как «сделка века», будет осуждаться в Бахрейне на конференции «От мира — к процветанию». План разработан зятем и советником Трампа по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером.