Трампу безразлично мнение Европы по иранскому кризису
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему безразлично мнение европейских стран относительно ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает NBC.
По его словам, европейцы хотели сделать на этом вопросе большие деньги, имея в виду заинтересованность европейских предпринимателей в сохранении бизнеса с Исламской республикой.
При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат «заботиться» о Европе и защищать европейские страны в рамках НАТО
Он также выразил уверенность, что иранские власти нарушили соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).
Ранее сообщалось, что США захотели переговоров с Ираном без условий.