Трампу безразлично мнение Европы по иранскому кризису

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему безразлично мнение европейских стран относительно ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает NBC.

По его словам, европейцы хотели сделать на этом вопросе большие деньги, имея в виду заинтересованность европейских предпринимателей в сохранении бизнеса с Исламской республикой.

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат «заботиться» о Европе и защищать европейские страны в рамках НАТО

Он также выразил уверенность, что иранские власти нарушили соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

Ранее сообщалось, что США захотели переговоров с Ираном без условий.