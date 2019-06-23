Два военных самолета США заметили у Крыма

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У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Как отмечается, первый американский беспилотник вылетел с авиабазы НАТО в Италии, после чего пересек воздушное пространство Болгарии и приступил к разведке над Донбассом.

Уточняется, что самолет пробыл в данном регионе 3,5 часа, а потом направился к побережью Черного моря.

Кроме того, спустя время с того же полигона Североатлантического альянса вылетел другой американский самолет. Он полетел к южным границам Крыма, где его заметили в 32 километрах от Севастополя.

Ранее сообщалось, что три военных самолета заметили у российских границ.