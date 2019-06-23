Помпео отказался доверять иранской карте полета дрона США

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что карте полета дрона США, которую опубликовал МИД Ирана, «не заслуживающей доверия». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США якобы доказали то, что Иран сбил американский беспилотник в международном воздушном пространстве.

Он также добавил, что «иранская карта» полета дрона США, которая оспаривает заявление Вашингтона, якобы нарисована от руки.

Помпео подчеркнул, что не считает, что данная карты «заслуживает доверия».

Ранее сообщалось, что в Иране заявили о возможности сбить самолет США.