Военные США в ходе учений НАТО напугали жителей Румынии

Военные США в ходе учений НАТО вторглись по ошибке на бронемашинах на территорию частных сельхозугодий в Румынии и уничтожили посевы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства национальной обороны страны.

Своим появлением, как отмечается, американские военнослужащие напугали местных жителей, которые работали в тот момент на угодьях.

Уточняется, что территория, на которой произошло вторжение, не располагалась на согласованном с властями маршруте.

Причем, подчеркивается, что местные жители обратились к военным, однако те их проигнорировали и продолжали двигаться по посевам сельскохозяйственных культур и стрелять из оружия.

На настоящий момент Соединенные Штаты определяет размер компенсации за нанесенный ущерб.

Ранее сообщалось, что польский корабль получил пробоину на учениях НАТО.