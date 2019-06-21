Пентагон показал карту полета сбитого Ираном беспилотника США

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Пентагон опубликовал изображение с траекторией полета беспилотника, сбитого Ираном, сообщает Reuters.

Как утверждается, на фото находится беспилотный летательный аппарат ВМС США RQ-4.

В Пентагоне отметили, что данная карта подтверждает, что аппарат был сбит в международных водах.

Ранее Трамп рассказал о возможном ответном ударе США по Ирану.

20 июня иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике. По их словам, беспилотник США нарушил воздушную границу страны.