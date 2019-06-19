Небензя: Запад искажает информацию по Сирии

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Российский представитель при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что некоторые страны Запада сообщают искаженную информацию о происходящем на сирийской территории, передает РИА «Новости».

Отмечается, что такое заявление дипломат сделал по поводу атак на больницы в Идлибе, которые британские СМИ приписали российской стороне.

«Некоторые наши партнеры продолжают транслировать международному сообществу сигналы, которые не имеют ничего общего с реальной ситуации в Сирии», — сказал Небензя.

Он добавил, что эти данные искажают обстановку на земле.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия сыграла важную роль в победе над боевиками в Сирии.