Небензя: Запад искажает информацию по Сирии
Российский представитель при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что некоторые страны Запада сообщают искаженную информацию о происходящем на сирийской территории, передает РИА «Новости».
Отмечается, что такое заявление дипломат сделал по поводу атак на больницы в Идлибе, которые британские СМИ приписали российской стороне.
«Некоторые наши партнеры продолжают транслировать международному сообществу сигналы, которые не имеют ничего общего с реальной ситуации в Сирии», — сказал Небензя.
Он добавил, что эти данные искажают обстановку на земле.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия сыграла важную роль в победе над боевиками в Сирии.