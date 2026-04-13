Стали известны три сценария Белого дома по Ирану

Белый дом видит три вероятных сценария развития событий в Иране. Об этом сообщил колумнист газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус со ссылкой на представителей американской администрации.

По словам автора статьи, первый сценарий предусматривает свержение правительства Ирана. Сотрудники Белого дома полагают, что подобное развитие событий более вероятно при прекращении огня, чем при возобновлении.

Второй вариант включает приход к власти в Иране нового верховного лидера. Среди возможных кандидатов США рассматривают cпикера парламента Мохаммеда Багера Галибафа.

Третий сценарий предполагает жесткий ответ от сторонников Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В публикации говорится, что они могут попытаться прорвать блокаду Ормузского пролива или начать наносить другие удары, чтобы заставить Вашингтон пойти на уступки.

До этого американский президент заявил, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Он также пообещал перехватывать суда и пресекать любые выплаты Тегерану в международных водах. По его словам, американский флот уже приведен в боевую готовность.

Также глава Белого дома намекал на морскую блокаду Ирана.

Ранее WSJ узнала о планах США снова атаковать Иран.