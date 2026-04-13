В дагестанском селе сошла лавина, под завалами женщина и ребенок

МЧС: под лавиной в селе Шаитли в Дагестане оказались женщина и ребенок

В селе Шаитли Цунтинского района Дагестана сошла лавина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в Max.

По информации ведомства, под снегом могут находиться ребенок и женщина. К месту происшествия выдвинулась группа спасателей.

Отмечается, что борт МЧС РФ не задействовали из-за сложных погодных условий, однако он готов вылететь сразу после их улучшения.

13 апреля министерство транспорта республики сообщило, что в Дахадаевском районе Дагестана разрушился каменно-арочный мост через реку Кардукотты.

В результате разрушения моста шесть населенных пунктов района — Сурсурбачи, Ицари, Худуц, Ашты, Кунки и Дирбакмахи — остались без транспортного сообщения. Власти планируют открыть объездную дорогу в эти села.

С конца марта Дагестан страдает от наводнения, вызванного продолжительными и мощными ливнями. В нескольких городах и районах был введен режим ЧС федерального уровня. На Геджухском водохранилище прорвало земляную дамбу, из-за чего пришлось эвакуировать свыше 4 тысяч человек. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что число пострадавших превысило 6200 человек. Собственника дамбы заподозрили в том, что он не устранил выявленные до этого при проверке нарушения.

Ранее в Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ».