У пропавшей Ирины Усольцевой заблокировали счета из-за задолженности

Ирина Усольцева, пропавшая в Красноярском крае вместе с мужем и маленькой дочерью, осталась должна налоговой. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, речь идет о сумме около семи тысяч рублей. У Усольцевой были счета в шести банках, налоговая отправила представления во все, после чего операции по счетам были полностью приостановлены.

Как полагает учредитель бухгалтерской компании, Евгения Аптюшева, речь идет о налоге на имущество. Его учредительница ИП должна была выплатить до декабря, но физически не могла этого сделать, так как пропала в сентябре.

«При этом счета ее супруга Сергея Усольцева не заблокированы: вероятно, с его ЕНС налоги списали автоматически, а значит, на счетах оставались деньги», – сообщается в публикации.

Пара и их пятилетний ребенок отправились в поход в Красноярском крае, но в конце сентября перестали выходить на связь. Во время масштабных поисков найти семью не удалось.

Ранее альпинист объяснил, почему Усольцевых могут никогда не найти.

 
