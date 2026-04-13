Европе предрекли войну с Россией после проигрыша Орбана

Профессор Дизен: проигрыш Орбана — не лучший день для Европы и мира

После проигрыша на парламентских выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для ЕС больше нет препятствий в финансировании Украины, и это может спровоцировать прямую войну Европы с Россией. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Орбан проиграл выборы. Теперь ничто не мешает ЕС влить еще миллиарды в финансирование их войны, что, скорее всего, спровоцирует прямую войну с Россией. Не самый лучший день для Европы и мира», — отметил он.

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых победила оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. После обработки 93,42% голосов «Тиса» предварительно получила 138 мест в парламенте, тогда как «Фидес» — всего 54. Орбан признал поражение на выборах и поздравил Мадьяра с победой. Премьер пообещал, что партия «Фидес», находясь в оппозиции, продолжит служить стране.

Мадьяр сказал, что новым властям Венгрии «придется» сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, однако Будапешт не будет другом Москвы. Также он пообещал, что не будет представлять и интересы Киева.

Ранее Дмитриев сделал прогноз о будущем ЕС на фоне итогов выборов в Венгрии.