Турэксперт про отдых в Абхазии: «Это не про сервис, это – про атмосферу»

Россиянам, которые планируют путешествие в Абхазию, не стоит ждать «вылизанного» сервиса, как в Турции. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр.

Однако, по ее словам, это направление отличается человеческим отношением, природой.

«Абхазия – это не про сервис, это – про атмосферу. Даже часто отели, которые позиционируются как люкс-сегмент, они чаще всего простые. Сервис может быть очень нестабильным. И многое там решается именно на отношениях и по-человечески. Поэтому если ехать с ожиданием, что там будет уровень турецкой пятерки, вас ждет раздражение и разочарование. Если мы едем туда за фантастической природой и красотой, вайбом будет – наслаждение», – сказала Котляр.

Эксперт посоветовала туристам брать с собой наличные деньги, поскольку банковские карты там могут не сработать. Кроме того, следует не забывать про национальные особенности местного населения, в том числе про уважение к ним. Так, путешественникам стоит разговаривать спокойно и вести себя уважительно. В целом лучше не критиковать страну в лицо, а также не вспоминать про историю и не проявлять агрессию и давление, заключила эксперт.

В начале апреля в пресс-службе Министерства транспорта России сообщили, что в Абхазии введен в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Сухум» имени В.Г. Ардзинба. В торжественной церемонии открытия терминала в режиме видеосвязи с площадки Международного транспортно-логистического форума поучаствовали зампред правительства Виталий Савельев, министр транспорта Андрей Никитин и министр экономики Абхазии Теймураз Микваба.

