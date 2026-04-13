Россиянка с сообщниками занимала деньги пенсионерам и отбирала у них квартиры

В Приморье женщину задержали за махинации с займами

Жительница Владивостока попала под суд после махинаций с квартирами. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии сотрудников правоохранительных органов, 38-летняя женщина вместе с подельниками обманывала пенсионеров и людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Компания размещала в интернете объявления о займах на выходных условиях. На деле при заключении сделки пострадавшие получали договор купли-продажи недвижимости. После этого им выдавали суммы меньше, чем было указано в документах.

«В последующем, используя оформленные договоры купли-продажи, злоумышленники через судебные процедуры добивались перехода права собственности на квартиры, лишая потерпевших единственного жилья», – сообщается в публикации.

Всего по такой схеме ОПГ заработала 12 миллионов рублей. По факту произошедшего возбудили несколько дел, их объединили в одно производство. На данный момент 38-летняя фигурантка находится под арестом. Следователи тем временем устанавливают обстоятельства каждого случая и выясняют, есть ли еще пострадавшие.

