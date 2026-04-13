Синоптик рассказала, когда москвичам стоит ждать зеленой травы

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала РИА Новости, что озеленение в Москву придет не скоро.

По словам синоптика, трава у дома в апреле москвичам «продолжит лишь сниться», как в известной песне.

«Несмотря на кратковременные дожди и грязь за окном, «снится нам трава, трава, у дома», как в песне, но озеленение придет в Москву нескоро, несмотря на потепление, которое начинается в апреле с этих выходных», — отметила она.

Макарова напомнила, что апрель является самым переменчивым месяцем в году, поэтому в апреле можно ожидать как теплой погоды, так и возвращения холодов. Такая погода укладывается в рамки климатической нормы, добавила специалист.

13 апреля Макарова сообщала, что в Москве на следующей неделе не ожидается неблагоприятных или опасных погодных явлений.

Она пояснила, что речь идет о сильных снегопадах, гололеде и грозах.

До этого Макарова рассказала, что в начале новой рабочей недели москвичей ожидает теплая погода без осадков.

Между тем ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что первая весенняя гроза в этом году ожидается в Москве в конце апреля. Гроза невозможна, пока температура воздуха слишком низка, как сейчас в столичном регионе, уточнила эксперт.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать жаркого лета в 2026 году.

 
