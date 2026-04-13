Италия еще может стать участником на ЧМ-2026

Италия может получить еще один шанс выйти на ЧМ-2026 в случае отказа Ирана

Сборная Италии может получить дополнительную возможность отобраться на чемпионат мира 2026 года, если Иран откажется от участия в турнире. Об этом пишет The Athletic.

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант с проведением межконтинентального плей-офф, в котором сыграют две команды из Азии и две из Европы. Победитель получит вакантное место.

Благодаря высокому положению в рейтинге ФИФА одним из главных претендентов на участие в плей-офф от Европы станет Италия, которая почти гарантированно получит место в случае реализации такого сценария.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

