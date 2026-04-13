Россиянам рассказали, что спасет их от инфляции

Рост цен вынуждает россиян пересматривать повседневные траты. Однако спасением может стать не тотальная экономия, а более жесткая расстановка приоритетов в семейном бюджете. Об этом «Газете.Ru» заявила экономист, основатель школы финансовой грамотности PRO.FINANSY Ольга Гогаладзе.

«Инфляция для семьи выражается не в абстрактных процентах, а в реальном сокращении покупательной способности. Если цены за год выросли, то на те же деньги уже нельзя купить прежний набор товаров и услуг. Именно поэтому привычка жить без плана становится все более затратной: деньги незаметно уходят на базовые расходы, а возможности для накоплений и крупных покупок сокращаются», — отметила Гогаладзе.

Она рекомендовала в первую очередь навести порядок в ежедневных тратах — речь идет о продуктах, коммунальных платежах, транспорте и мелких спонтанных покупках, которые в сумме сильнее всего давят на бюджет. По мнению эксперта, продукты выгоднее покупать не в одном месте, а распределять по разным магазинам в зависимости от категории товара, учитывать сезонность и использовать кешбэк по картам осознанно, под конкретные категории расходов.

Также эксперт посоветовала внимательнее проверять квитанции за ЖКХ, узнавать о доступных субсидиях и льготах и снижать бытовое потребление воды и электроэнергии. В транспортных расходах Гогаладзе призвала заранее рассчитать все сценарии: если машина нужна только для поездок на работу, каршеринг или общественный транспорт могут оказаться выгоднее такси и покупки автомобиля в кредит. Но для семей, живущих за городом, личный автомобиль часто остается необходимостью, поэтому здесь особенно важно считать не только цену покупки, но и расходы на бензин, страховку, ремонт и парковку, уточнила Гогаладзе.

Отдельно специалист предостерегла от ложной экономии на одежде, образовании и здоровье: дешевые вещи нередко приходится менять чаще, бессистемные курсы не дают отдачи, а отложенное лечение в итоге обходится дороже. По словам Гогаладзе, импульсивные покупки часто становятся попыткой снять тревогу, поэтому в условиях роста цен важно не запрещать себе все подряд, а ограничивать такие траты заранее и искать более устойчивые способы эмоциональной разгрузки.

