Юрий Дудь содержит брата, живущего в России

SHOT: Юрий Дудь перевел брату в Россию около 3 млн рублей с начала СВО
Журналист и блогер Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) содержит старшего брата Игоря, живущего в России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, блогер переводит 46-летнему брату по 70 тысяч рублей каждый месяц. С начала специальной военной операции (СВО) он перевел родственнику около 3 млн рублей. Переводы чаще всего совершаются от имени супруги Дудя, но иногда блогер делает это от себя, уточнили в издании.

Игорь Дудь тоже покидал Россию. Осенью 2022 года, после начала частичной мобилизации, он уезжал в Армению, но позже вернулся в Москву. Отмечается, что старший брат Дудя 16 лет проработал на госслужбе советником управления. Однако должность с зарплатой 170 тысяч рублей в месяц он потерял после отъезда из РФ и трудоустроиться не смог, в том числе из-за фамилии. По данным SHOT, Игорь тщательно скрывает любые намеки на родственную связь с блогером-иноагентом.

В 2022 году Юрий Дудь осудил СВО на Украине и уехал из России. В настоящее время он проживает в Испании. В апреле 2022 года Минюст РФ внес блогера в реестр иноагентов. С тех пор его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства. В июле 2025 года суд санкционировал заочный арест журналиста, его объявили в межгосударственный розыск.

В ноябре 2025 года Дудь заочно получил срок в России за неисполнение обязанностей иноагента. Его приговорили к 1 году 10 месяцам тюрьмы. Это первый в России реальный срок по такой статье.

Кроме этого, российские военные потребовали признать Дудя экстремистом и террористом после того, как он выпустил на своем YouTube-канале интервью с главой Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Денисом Капустиным в апреле этого года. В ролике они обсуждали Гитлера и ликвидацию мирных жителей Брянской области.

Ранее стало известно, что у Юрия Дудя уменьшился заработок в два раза.

 
