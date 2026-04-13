Рекрутер раскрыл, сколько контрактников обязаны привлечь на СВО российские компании

Рекрутер: у госкомпаний есть ежемесячные планы по вербовке добровольцев на СВО

От государственных предприятий уже несколько лет требуют выполнять планы по привлечению добровольцев на СВО, рассказал «Газете.Ru» один из рекрутеров, помогающих компаниям найти желающих.

«В нашем регионе («Газета.Ru» не раскрывает название региона по просьбе собеседника) это началось с 2023 года. Разнарядки получают только бюджетные, государственные организации, коммерческие в этом не участвуют», — уточнил он.

По словам рекрутера, госпредприятия получают соответствующие планы ежемесячно. Указанное в них число контрактников, которых необходимо привлечь, может варьироваться в зависимости от оперативной обстановки.

«Цифры меняются чуть ли не каждый месяц, иногда увеличиваются, иногда уменьшаются. Минимальный план был [привести на контракт] меньше десяти человек за месяц, максимальный — около 40. Пиковым был 2024 год, когда ВСУ вторглись в Курскую область», — поделился вербовщик своим опытом.

По его словам, со временем желающих найти все сложнее, поэтому разные рекрутеры конкурируют между собой за добровольцев. При этом выполнение норматива рекрутер назвал «критически важным» для компании.

«Периодически директоров или вторых лиц, как правило, это начальник кадровой службы, вызывают на совещание, где они докладывают результаты. Худшие организации получают «черную метку». Три черные метки — автоматическое увольнение. Сначала второго лица, дальше самого директора, если проблема не решается», — рассказал он.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российская армия выполняет план по контрактникам с опережением графика.