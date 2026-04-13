Эксперты рассказали, можно ли найти следы семьи Усольцевых после зимы

Следы семьи Усольцевых, пропавшей в тайге в Красноярском крае в конце сентября 2025 года, могли затеряться после зимы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
«В течение зимнего периода следы могут затереться, и по весне придется искать другие варианты поисков», — говорится в сообщении.
Эксперты центра уточнили, что надежда остается всегда, поэтому нужно продолжить поиски.
3 марта следователи рассказали порталу NGS24, что информация о том, что семью Усольцевых, пропавшую в прошлом году, нашли, не соответствует действительности.
Семья Усольцевых пропала в сентябре прошлого года, когда мать, отец и ребенок отправились в поход. Несмотря на самые масштабные поиски в регионе, найти их так и не удалось. Предполагается, что по пути произошел несчастный случай.
Активная фаза поисков была завершена 12 октября, после этого спасатели работали точечно.
Ранее отшельник заявил, что семья Усольцевых могла выжить в тайге.