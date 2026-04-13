Стало известно, сколько россиян хранят деньги «под матрасом»

Каждый седьмой россиянин хранит все свои сбережения дома. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные мартовского исследования негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» и проекта «ГраФин» .

Согласно информации издания, 15% россиян хранят все свои накопления дома. 30% граждан предпочитают вкладывать средства в ценные бумаги, 25% — в золото и драгоценные металлы. Банковские вклады и недвижимость выбирают 18% и 12% россиян соответственно.

Отмечается, что половина респондентов не придает внимания доходности своих накоплений, четверть не понимает, что это такое. 22% участников опроса поставили на первое место сохранность средств.

В Центробанке РФ сообщили изданию, что объем наличных в обращении в России в марте увеличился на 300 млрд рублей и достиг 19,5 трлн рублей.

По словам основателя финтех-платформы SharesPro Дениса Астафьева, перебои в работе мобильного интернета подталкивают граждан к формированию запаса наличных средства: многие воспринимают наличные как «тихую гавань».

9 апреля Центробанк России зафиксировал нехарактерный всплеск спроса на наличные деньги в марте и связал эту динамику с перебоями в работе мобильного интернета.

По данным ЦБ РФ, на начало апреля прирост находящихся в обращении наличных рублей составлял 12,2% по сравнению с показателем годичной давности, а к началу марта — 8,8% год к году.

Ранее россиян предупредили о сокращении числа банкоматов.

 
США заблокируют Ормуз, у льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля
