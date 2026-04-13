Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
На журналистку Марианну Беленькую завели уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналистки Беленькой
lavmir/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении журналистки Марианны Беленькой (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве.

Дело было возбуждено Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК России по городу Москве. Журналистка подозревается в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

По версии следствия, Беленькая не представила в уполномоченный орган информацию, которую предусмотрено предоставлять законодательно. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следствие рассматривает вопрос об объявлении журналистки в розыск.

Беленькая была внесена в реестр иноагентов 15 марта 2024 года.

9 апреля в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что юморист и музыкант Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) будет объявлен в международный розыск в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.

Ранее дядю Артемия Лебедева внесли в реестр иноагентов.

 
США заблокируют Ормуз, у льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля
