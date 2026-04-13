Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Андреева поднялась на седьмое место в чемпионской гонке WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева переместилась с восьмого на седьмое место в обновленном рейтинге чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).

Свою позицию Андреева улучшила благодаря победе на турнире категории WTA 500 в австрийском Линце. В финале соревнований россиянка обыграла Анастасию Потапову, сменившую российское гражданство на австрийское. Матч завершился со счетом 1:6, 6:4, 6:3.

Другие представительницы России в чемпионской гонке: Анна Калинская потеряла две позиции и занимает 18-е место, Диана Шнайдер осталась на 24-й строчке.

Лидирует в гонке белоруска Арина Соболенко с 3800 очками. На втором месте располагается Елена Рыбакина из Казахстана (3483), на третьем — американка Джессика Пегула (2905).

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Янник Синнер стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло.

 
