Траты россиян на эти майские праздники могут резко вырасти

Rafinad: траты россиян на эти майские праздники вырастут на 10% по сравнению с прошлыми

На майские праздники 2026 года россияне потратят на 10% больше, чем годом ранее. Такой прогноз «Газете.Ru» дали аналитики платформы Rafinad (входит в Kokoc Group).

«Абсолютным лидером по росту спроса станет доставка еды и продуктов. В этом сегменте оборот, как ожидается, увеличится на 28%, а средний чек — на 18%. На втором месте окажутся товары для дома и ремонта: объем продаж вырастет на 20%, а средний чек — на 23%. Также россияне активнее будут тратить деньги на развлечения и билеты. В этой категории продажи могут прибавить 18%, а средний чек — 21%. Спрос на спортивные товары вырастет на 15%, столько же прибавит и средний чек», — отметили аналитики.

По их оценке, расходы на поездки увеличатся на 15%, однако именно здесь ожидается самый заметный рост среднего чека — сразу на 40%. Спрос на автотовары тоже пойдет вверх: оборот в этой категории может вырасти на 10%, а средний чек — на 15%, добавили эксперты.

Одновременно в ряде сегментов, не связанных с отдыхом, аналитики ждут снижения спроса. Речь идет о ювелирных украшениях, косметике, бытовой и цифровой технике, онлайн-обучении и аптеках. В этих категориях конверсия может сократиться на 10–20%, а средний чек — на 20–25%, считают аналитики.

По их мнению, весной потребители вновь будут перераспределять бюджет в пользу досуга, поездок и обустройства дач. Кроме того, россияне все чаще совершают покупки через сайты и приложения, уточнили эксперты.

