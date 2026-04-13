США заблокируют суда в портах Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Соединенные Штаты заблокируют суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них.

По словам американского лидера, соответствующие меры планируется ввести в 10:00 по восточному времени (17:00 мск) 13 апреля.

Незадолго до этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о намерении ввести полную морскую блокаду Ирана. В CENTCOM подчеркнули, что меры будут применяться ко всем судам вне зависимости от их государственной принадлежности, если они заходят в иранские порты или покидают их.

12 апреля американский президент заявил, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Глава государства поручил американскому флоту отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и заняться уничтожением мин в акватории.

Отдельно президент США отметил, что свободный проход через пролив не удалось обеспечить из-за позиции Тегерана. По его словам, иранская сторона ссылалась на угрозу мин, что он назвал «мировым вымогательством». Американский лидер утверждает, что флот США уже приведен в боевую готовность.

В тот же день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.