Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

США заблокируют суда в портах Ирана

Benoit Tessier/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Соединенные Штаты заблокируют суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них.

По словам американского лидера, соответствующие меры планируется ввести в 10:00 по восточному времени (17:00 мск) 13 апреля.

Незадолго до этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о намерении ввести полную морскую блокаду Ирана. В CENTCOM подчеркнули, что меры будут применяться ко всем судам вне зависимости от их государственной принадлежности, если они заходят в иранские порты или покидают их.

12 апреля американский президент заявил, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Глава государства поручил американскому флоту отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и заняться уничтожением мин в акватории.

Отдельно президент США отметил, что свободный проход через пролив не удалось обеспечить из-за позиции Тегерана. По его словам, иранская сторона ссылалась на угрозу мин, что он назвал «мировым вымогательством». Американский лидер утверждает, что флот США уже приведен в боевую готовность.

В тот же день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
