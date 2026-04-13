Энергообъект на севере Украины получил повреждения

В Черниговской области поврежден энергообъект, света лишены 12 тысяч человек

Энергетический объект в Черниговской области на севере Украины получил повреждения, более 12 тысяч потребителей оказались отрезаны от электричества. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Черниговоблэнерго».

По ее данным, объект получил повреждения в ночь на понедельник, 13 апреля. Отмечается, что предприятие расположено в Черниговском районе региона.

На момент публикации в Черниговской области действует воздушная тревога. Сирены также звучат в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Минувшей ночью срок действия пасхального перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО), объявленного президентом России Владимиром Путиным, истек. Оно действовало с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

21 марта часть населенных пунктов на севере Украины оказалась обесточена после ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По данным компании «Черниговоблэнерго», без света остались 430 тыс. абонентов в Черниговской области. В заявлении уточнялось, что причиной послужило повреждение энергообъекта в Нежинском районе.

Ранее в украинском городе произошел взрыв после завершения пасхального перемирия.