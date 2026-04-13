Фанаты попросили Овечкина остаться еще на один сезон НХЛ

Болельщики «Вашингтона» попросили Овечкина остаться еще на один сезон НХЛ

Болельщики «Вашингтон Кэпиталз» во время матча регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз» обратились к российскому нападающему Александру Овечкину с просьбой задержаться в команде еще как минимум на один сезон.

Встреча прошла в ночь на 12 апреля в Вашингтоне. «Питтсбург» проиграл «Вашингтону» со счетом 3:0, а Овечкин отметился голевой передачей. За несколько секунд до финальной сирены болельщики на трибунах начали скандировать: «Еще один сезон».

Действующий контракт Овечкина с рассчитан до июня 2026 года. Сам хоккеист заявил, что примет решение о судьбе карьеры летом.

На счету Овечкина 1006 голов в НХЛ, если учитывать регулярный чемпионат и плей-офф. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось десять шайб: в активе канадского хоккеиста 1016 голов. 894 шайбы он забил в регулярном чемпионате, а 122 — в плей-офф НХЛ.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

