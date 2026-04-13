Фанаты попросили Овечкина остаться еще на один сезон НХЛ

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Спорт

Болельщики «Вашингтона» попросили Овечкина остаться еще на один сезон НХЛ
Geoff Burke/Reuters

Болельщики «Вашингтон Кэпиталз» во время матча регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз» обратились к российскому нападающему Александру Овечкину с просьбой задержаться в команде еще как минимум на один сезон.

Встреча прошла в ночь на 12 апреля в Вашингтоне. «Питтсбург» проиграл «Вашингтону» со счетом 3:0, а Овечкин отметился голевой передачей. За несколько секунд до финальной сирены болельщики на трибунах начали скандировать: «Еще один сезон».

Действующий контракт Овечкина с рассчитан до июня 2026 года. Сам хоккеист заявил, что примет решение о судьбе карьеры летом.

На счету Овечкина 1006 голов в НХЛ, если учитывать регулярный чемпионат и плей-офф. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось десять шайб: в активе канадского хоккеиста 1016 голов. 894 шайбы он забил в регулярном чемпионате, а 122 — в плей-офф НХЛ.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин объяснил, почему отказался пожимать руки хоккеистам «Питтсбург Пингвинз».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!