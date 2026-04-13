Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
 (обновлено  )
Политика

В Совфеде заявили о распаде Запада на две части после проигрыша Орбана

Пушков: победа проесовских сил в Венгрии еще больше отдаляет Европу от США
Владимир Трефилов/РИА Новости

Проигрыш премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах 12 апреля еще сильнее отдалил Европу от США. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, президент США Дональд Трамп «проиграл» выборы в Венгрии, и его поддержка могла поспособствовать поражению партии Орбана «Фидес» «по причине крайней непопулярности Трампа в Европе».

«Победа проесовских сил в Венгрии еще больше отдаляет Европу от нынешних США. Отныне Запад распался на две части — США и Евросоюз, как политического единства его уже не существует», — отметил Пушков.

Сенатор отметил, что сейчас между ЕС и США есть «глубокие разногласия» по вопросам базовых ценностей, поддержки Украины, диалога с Россией, войны против Ирана и отношения к правым силам в Европе. Пушков считает, что все это в совокупности «уничтожило политическое единство Запада».

«История не останавливается. А вот конец истории Запада как единого геополитического феномена действительно происходит — прямо на наших глазах», — написал сенатор.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая политиком Петером Мадьяром. После обработки 93,42% голосов «Тиса» предварительно будет иметь 138 мест в венгерском парламенте, а «Фидес» — 54 места. Орбан признал поражение на выборах и поздравил конкурента с победой. При этом Орбан заверил своих избирателей, что партия «Фидес продолжит служить стране, будучи оппозиционной силой.

С 7 по 8 апреля в Венгрию приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс, который назвал Орбана одним из немногих настоящих государственных деятелей Европы, способных взять на себя роль миротворца. Также в феврале президент США Дональд Трамп поддержал Орбана и назвал его другом.

Ранее Европе предрекли войну с Россией после проигрыша Орбана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!