В Совфеде заявили о распаде Запада на две части после проигрыша Орбана

Пушков: победа проесовских сил в Венгрии еще больше отдаляет Европу от США

Проигрыш премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах 12 апреля еще сильнее отдалил Европу от США. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, президент США Дональд Трамп «проиграл» выборы в Венгрии, и его поддержка могла поспособствовать поражению партии Орбана «Фидес» «по причине крайней непопулярности Трампа в Европе».

«Победа проесовских сил в Венгрии еще больше отдаляет Европу от нынешних США. Отныне Запад распался на две части — США и Евросоюз, как политического единства его уже не существует», — отметил Пушков.

Сенатор отметил, что сейчас между ЕС и США есть «глубокие разногласия» по вопросам базовых ценностей, поддержки Украины, диалога с Россией, войны против Ирана и отношения к правым силам в Европе. Пушков считает, что все это в совокупности «уничтожило политическое единство Запада».

«История не останавливается. А вот конец истории Запада как единого геополитического феномена действительно происходит — прямо на наших глазах», — написал сенатор.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая политиком Петером Мадьяром. После обработки 93,42% голосов «Тиса» предварительно будет иметь 138 мест в венгерском парламенте, а «Фидес» — 54 места. Орбан признал поражение на выборах и поздравил конкурента с победой. При этом Орбан заверил своих избирателей, что партия «Фидес продолжит служить стране, будучи оппозиционной силой.

С 7 по 8 апреля в Венгрию приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс, который назвал Орбана одним из немногих настоящих государственных деятелей Европы, способных взять на себя роль миротворца. Также в феврале президент США Дональд Трамп поддержал Орбана и назвал его другом.

