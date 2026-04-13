10 мужчин задержали за заявления о краже половых органов и избиения «воров»

В Танзании 10 человек задержали за заявления о краже половых органов

Полиция Танзании задержала 10 человек, которые заявляли в полицию о похищении их половых органов. Об этом сообщает Nation Africa.

Речь идет не об одном инциденте, а о нескольких, произошедших в течение 10 дней. Задержанным от 19 до 55 лет.

По данным издания, один из случаев зафиксировали 4 апреля. Молодой человек ехал в автобусе и в какой-то момент почувствовал, что кто-то коснулся его плеча. Позже он понял, что коснувшийся «украл» его половые органы и обратился в полицию.

В другом случае большинство участников задержали в том числе и за насилие. Местный бизнесмен вызвал такси и добрался на нем до дома. Спустя час к нему домой пришла компания водителей и обвинила в краже полового органа одного из них.

«Он заперся внутри, но они ворвались, избили его, украли телевизор и повредили имущество», – сообщается в публикации.

Насилие имело место и в нескольких других случаях. Всех «пострадавших» задержали за сообщение полиции ложной информации. После медосмотра выяснилось, что ни у кого из них не пропали половые органы.

