СМИ узнали об отклонении Ираном требований США на переговорах

Делегация Ирана на переговорах с американской стороной в Исламабаде отказалась выполнять требование США о прекращении обогащения урана и уничтожении соответствующих промышленных предприятий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленное американское официальное лицо.

По его информации, Тегеран также отказался полностью открыть для судоходства Ормузский пролив. Кроме того, Иран отказался от прекращения финансовой поддержки движений ХАМАС в Палестине и «Хезболла» в Ливане, а также йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах».

США и Иран не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде, прошедших 11 и 12 апреля. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон передал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», однако иранская сторона отказалась принять условия. В Тегеране, в свою очередь, сообщили, что разногласия сохраняются, а контакты продолжатся на уровне экспертов.

Ранее президент США заявил, что ему все равно, вернется ли Иран к переговорам.