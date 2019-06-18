В Совфеде оценили размещение военных США в Польше

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал размещение дополнительного сил США на востоке Польши. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия ответит на размещение сил США в Польше.

Он также добавил, что решение Польши не усилит ее безопасность, а сделает ее «мишенью для ответного удара».

Джабаров подчеркнул, что возможно Варшава хочет стать «чьей-то военной базой».

Ранее сообщалось, что Польша разместит американских военных в шести точках.