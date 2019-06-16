Германия поставит оружия на €1 млрд воюющим в Йемене

Власти Германии с начала года одобрили поставки оружия на сумму более €1 млрд альянсу воюющих в Йемене под руководством Саудовской Аравии, пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что, несмотря на экспортные ограничения в коалиционном соглашении между партиями ХДС/ХСС и СДПГ, было утверждено 13 экспортных поставок на €801,8 млн Египту и 43 поставки в ОАЭ на €206,1 млн.

Об этом говорится в ответе министерства экономики на запрос депутата Омида Нурипура из партии «Союз 90/зеленые».

Правительство ФРГ также одобрило поставку внедорожников Саудовской Аравии, хотя с 2018 года в отношении этой страны фактически действует полный запрет на экспорт оружия.