Путин поставил в заслугу России победу в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сыграла важную роль в победе над боевиками в Сирии, передает РИА «Новости».

«Реальных результатов в борьбе с международным терроризмом удалось добиться в Сирии. Во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству боевики террористических формирований потерпели поражение», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о победе над «Исламским государством» (организация запрещена в России) в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.