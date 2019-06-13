Балтфлот ликвидировал подлодку «противника» на фоне учений НАТО
Пресс-служба Балтийского флота проинформировала об уничтожении на учениях в Балтийском море подводной лодки условного противника. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что во время тренировки малый противолодочный корабль Балтийского флота «Алексин» успешно выполнил задачи по обнаружению и уничтожению подводной лодки.
«Экипажу МПК «Алексин» удалось классифицировать цель и условно уничтожить ее с помощью противолодочного вооружения», — говорится в сообщении.
Ранее в минобороны Литвы проинформировали о проведении на территории страны международных учений сил специального назначения НАТО «Пылающий меч», в которых участвуют свыше 400 зарубежных военнослужащих.