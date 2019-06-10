Россия проследит за учениями НАТО на Балтике при помощи «летающих радаров»

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Пресс-секретарь Южного военного округа Вадим Астафьев заявил, что Россия перебросила на Кубань самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такое решение было принято на фоне крупных учений НАТО, которые сейчас проходят на территории некоторых причерноморских государств Восточной Европы.

Он отметил, что самолеты данной модели должны будут заняться мониторингом воздушной обстановки над Черным морем.

Астафьев добавил, что это нужно для того, чтобы предотвратить возможные инциденты с участием кораблей, которые могут случайно оказаться в зоне учений НАТО.

Ранее источник рассказал, как Россия проследит за учениями НАТО на Балтике.