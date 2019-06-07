США ответили на обвинения РФ в опасном маневре против «Адмирала Виноградова»

Представитель Седьмого флота ВМС США командир Клейтон Досс заявил, что российский большой противолодочный корабль «Удалой» едва не столкнулся с американским ракетным крейсером Chancellorsville в Филиппинском море, передает Reuters.

По его словам, обвинения российской стороны в том, что Chancellorsville внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море, не соответствуют действительности и являются «пропагандой».

Досс утверждает, что «Удалой» совершил опасный маневр в отношении американского крейсера, приблизившись на расстояние 15-30 метров. Поведение российской стороны в ходе инцидента он назвал «небезопасным и безответственным».

Ранее сообщалось, что Россия заявила протест США после того, как американский крейсер Chancellorsville «подрезал» большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.