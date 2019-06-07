Крейсер США подрезал российский корабль

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Россия заявила протест США после того, как американский крейсер Chancellorsville внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ).

По имеющимся данным, отряд кораблей ТОФ и авианосная ударная группа ВМС США шли параллельными курсами. Внезапно американский крейсер Chancellorsville изменил направление движения и пересек курс «Адмиралу Виноградову» в 50 метрах от корабля. В результате российский корабль был вынужден совершить экстренное маневрирование.

Отмечается, что инцидент произошел 7 июня в 6.35 мск в юго-восточной части Восточно-Китайского моря.

Ранее сообщалось, что боевые субмарины ТОФ устроили «подводную торпедную дуэль».