Раскрыты детали атаки на танкеры в ОАЭ

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Атаки на танкеры в водах ОАЭ осуществлены с помощью установленных дайверами мин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на расследование ОАЭ, Саудовской Аравии и Норвегии.

По данным агентства, речь идет о морских минах, которые крепятся к поверхности судна под водой.

Как отмечается, пока неизвестно граждане какой страны стоят за этими нападениями.

При этом в настоящее время расследование атак еще не завершено.

Ранее сообщалось, что США связали с Ираном атаку на танкеры в ОАЭ.