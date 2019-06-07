Раскрыты детали атаки на танкеры в ОАЭ
Атаки на танкеры в водах ОАЭ осуществлены с помощью установленных дайверами мин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на расследование ОАЭ, Саудовской Аравии и Норвегии.
По данным агентства, речь идет о морских минах, которые крепятся к поверхности судна под водой.
Как отмечается, пока неизвестно граждане какой страны стоят за этими нападениями.
При этом в настоящее время расследование атак еще не завершено.
Ранее сообщалось, что США связали с Ираном атаку на танкеры в ОАЭ.