В Госдепе высказались о сделке с РФ по Сирии

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Спецпредставитель США Джеймс Джеффри прокомментировал информацию о том, что Вашингтон намерен предложить Москве сделку по Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, не стоит доверять всем сообщениям СМИ.

Он также добавил, что речь идет о статье, в которой утверждается, что США готовы признать президента Сирии Башара Асада в обмен на давление России на Иран.

Джеффри подчеркнул, что пока никакого подобного соглашения нет.

Ранее СМИ сообщили, что США решили предложить РФ сделку по Сирии.