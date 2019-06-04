В Госдепе высказались о сделке с РФ по Сирии
Спецпредставитель США Джеймс Джеффри прокомментировал информацию о том, что Вашингтон намерен предложить Москве сделку по Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, не стоит доверять всем сообщениям СМИ.
Он также добавил, что речь идет о статье, в которой утверждается, что США готовы признать президента Сирии Башара Асада в обмен на давление России на Иран.
Джеффри подчеркнул, что пока никакого подобного соглашения нет.
Ранее СМИ сообщили, что США решили предложить РФ сделку по Сирии.