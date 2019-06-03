ВВС США пришлось оправдываться за пенис в небе

Американцы обратили внимание на появившийся в небе над Аризоной в результате маневров самолетов рисунок, напоминающий мужские гениталии. Об этом сообщает The Independent.

По словам представителя ВВС США, этот рисунок появился случайно в результате маневров двух истребителей F-35. Он уточнил, что самолеты выполняли тренировочные полеты, в которых не было ничего неподобающего.

Уточняется, что это уже не первый подобный инцидент. В 2017 году в небе над Вашингтоном два военно-морских летчика тоже сделали подобное изображение.