Россиянам рассказали о графике выходных в апреле

Доцент Петкилев: россияне в апреле отдохнут всего восемь дней
В апреле при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать восемь дней, при этом праздничных выходных не предусмотрено. Об этом сообщил РИА Новости доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.

По его словам, нерабочие праздничные дни определены статьей 112 Трудового кодекса РФ, и в апреле таких дат нет.

Эксперт напомнил, что последние продолжительные выходные в России были с 7 по 9 марта.

До этого предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска заявил, что рабочий день должен длиться 12 часов: с 08:00 утра до 20:00. Также он предложил сменить пятидневную рабочую неделю на «шестидневку», оставив для россиян только один выходной день — воскресенье.

Однако гендиректор «Стахановца» Дмитрий Исаев заявил, что переход на шестидневную рабочую неделю в России может привести к снижению эффективности сотрудников и ухудшению их состояния. По его словам, максимальная продуктивность обычно держится в течение четырех-пяти часов в день.

