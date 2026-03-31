Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Автоэксперт объяснил, как выбрать первую машину

Кирилл Каллиников/РИА Новости

При выборе первого автомобиля важно оценивать не только бюджет и внешний вид, но и цели использования, условия эксплуатации и реальные потребности водителя. Об этом Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

«При выборе машины нужно отталкиваться от целей. Автомобиль может быть для семьи, для перевозки грузов или просто для передвижения, например, одного человека. Исходя из этого определяется тип кузова. Далее важно понимать, где машина будет эксплуатироваться — в городе или в более сложных условиях, от этого зависит, нужен ли полный привод. В целом выбор всегда зависит от потребностей человека», — пояснил эксперт.

По его словам, стоит учесть климат и особенности региона проживания, поскольку требования к авто в них могут существенно отличаться. Так, например, для северных регионов нужен «зимний пакет» — подогрев лобового стекла, зеркал, сидений, для сельской местности — автомобиль с большим дорожным просветом и полным приводом. В начале водительского пути эксперт также посоветовал не ориентироваться на дорогие машины, чтобы получить практический опыт и привыкнуть к управлению.

Юрист Даниил Саблин до этого говорил, что при покупке подержанного автомобиля важен системный подход и внимание к ряду нюансов. Благодаря этому удастся свести риски к минимуму.

Ранее сообщалось, что китайские автомобили покидают российский рынок.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
