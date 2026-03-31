Зеленский заявил, что США видят только один способ завершить конфликт на Украине

Liesa Johannssen/Reuters

Соединенные Штаты видят только один способ положить конец конфликту Москвы и Киева через территориальные уступки Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Axios.

Зеленский выразил обеспокоенность тем, что Вашингтон может вернуться к политике давления на Киев с целью добиться территориальных уступок.

«Они хотят закончить войну. Меня беспокоит то, что они видят только один способ это сделать. <…> Но почему мы должны за это платить? Мы не являемся агрессорами», — задался вопросом Зеленский.

По его словам, у Белого дома нет другого способа остановить конфликт, кроме выхода ВСУ с занимаемых территорий.

30 марта Владимир Зеленский рассказал, что мирные переговоры «не зашли в тупик», однако сейчас трехстороннюю встречу представителей России, Украины и США откладывают из-за того, что американцы не выезжают из Штатов. Также Зеленский заявил, что отказывается считать Украину проигравшей стороной и подчеркнул, что Киев не будет сдаваться.

29 марта помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что США высказали ряд интересных предложений по урегулированию украинского кризиса, но они не реализуются.

Ранее Буданов оценил влияние войны в Иране на переговоры по Украине.

 
