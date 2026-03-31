Зеленский заявил, что США видят только один способ завершить конфликт на Украине

Соединенные Штаты видят только один способ положить конец конфликту Москвы и Киева через территориальные уступки Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Axios.

Зеленский выразил обеспокоенность тем, что Вашингтон может вернуться к политике давления на Киев с целью добиться территориальных уступок.

«Они хотят закончить войну. Меня беспокоит то, что они видят только один способ это сделать. <…> Но почему мы должны за это платить? Мы не являемся агрессорами», — задался вопросом Зеленский.

По его словам, у Белого дома нет другого способа остановить конфликт, кроме выхода ВСУ с занимаемых территорий.

30 марта Владимир Зеленский рассказал, что мирные переговоры «не зашли в тупик», однако сейчас трехстороннюю встречу представителей России, Украины и США откладывают из-за того, что американцы не выезжают из Штатов. Также Зеленский заявил, что отказывается считать Украину проигравшей стороной и подчеркнул, что Киев не будет сдаваться.

29 марта помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что США высказали ряд интересных предложений по урегулированию украинского кризиса, но они не реализуются.

