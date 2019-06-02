Украина провела военные учения на побережье Азовского моря

Украинская сторона провела военные учения на побережье Азовского моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины.

Как отмечается, украинские военные отработали навыки отражения ударов со стороны мнимого противника. В учениях были задействованы украинцы, которые также участвовали в боевых операциях в Донбассе.

По данным пресс-центра, военные страны «готовятся к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья».

Ранее сообщалось, что украинские разведчики провели учения у Крыма.