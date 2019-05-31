США продемонстрировали свой «самолет Судного дня»

Американские журналисты узнали подробности о самолете «Судного дня» — E-4B Nightwatch, который США могут использовать в случае ядерного удара. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, американская версия самолета «Судного дня» выглядит как усовершенствованная модель Boeing 747. Этот лайнер может быть в небе «24 на семь».

Кроме того, на самолете установлены более 60 спутниковых тарелок и антенн для поддержки связи с устройствами по всей планете. На борту есть все необходимое и для экипажа: 18 кроватей, шесть ванных, кухонное пространство, конференц-зал, рабочие места и кабинет для руководства минобороны США.

«Трехпалубный самолет может обслуживать экипаж до 112 человек», — уточняет телеканал.

Однако прочие характеристики самолет засекречены.

Ранее сообщалось, что наводнение вынудило военных США перебросить «самолет Судного дня».

Также стало известно, что в России модернизируют «самолеты Судного дня».