В США ожидают увеличения ядерного арсенала РФ

В США считают, что российская сторона увеличит свой ядерный арсенал в ближайшие 10 лет. Об этом заявил глава разведывательного управления минобороны США генерал Роберт Эшли, передает ТАСС.

Генерал рассказал, что, по подсчетам американских специалистов, Россия сильно увеличит свой ядерный арсенал в ближайшие 10 лет. В первую очередь, рост ядерной силы произойдет за счет роста нестратегического ядерного оружия в стране.

«Россия добавляет новые средства к существующему арсеналу нестратегического ядерного оружия», — добавил Эшли.

По его словам, американская сторона уверена, что Россия разрабатывает оперативные и тактические системы и десятки таких систем уже где-то развернула.

Ранее был раскрыт ядерный запас США.