Сроки получения Су-35С российскими ВКС назвали в Минобороны

<img src="//img.gazeta.ru/files3/337/12258337/upload-12-DSC_2875-pic905-895x505-23407.jpg">

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, передает ТАСС.

Данное заявление замминистра сделал в ходе визита на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, который производит эти истребители.

По его словам, предприятие выполняет все свои обязательства по новым Су-35 вовремя, и в этом году Минобороны получит несколько машин даже раньше срока.

«В соответствии с условиями действующего контракта в течение этого и следующего года ожидаем получить еще 20 истребителей Су-35С», — добавил Криворучко.

Замглавы военного ведомства отметил, что завод в Комсомольске-на-Амуре работает над модернизацией этого истребителя, учитывая при этом опыт использования авиации в Сирии. Это позволит применять на Су-35С все типы авиационных ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность.

Ранее National Interest оценил эффективность Су-35С.