Сроки получения Су-35С российскими ВКС назвали в Минобороны
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, передает ТАСС.
Данное заявление замминистра сделал в ходе визита на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, который производит эти истребители.
По его словам, предприятие выполняет все свои обязательства по новым Су-35 вовремя, и в этом году Минобороны получит несколько машин даже раньше срока.
«В соответствии с условиями действующего контракта в течение этого и следующего года ожидаем получить еще 20 истребителей Су-35С», — добавил Криворучко.
Замглавы военного ведомства отметил, что завод в Комсомольске-на-Амуре работает над модернизацией этого истребителя, учитывая при этом опыт использования авиации в Сирии. Это позволит применять на Су-35С все типы авиационных ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность.