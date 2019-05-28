Лавров нашел способ решения конфликта в Афганистане
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не видит силового решения конфликта в Афганистане. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам министра, российская сторона считает, что афганский конфликт может быть решен только «политико-дипломатическими средствами».
«Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны. Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил», — подчеркнул Лавров.
Данное заявление Лавров сделал на заседании, приуроченному к 100-летию установления дипотношений между Россией и Афганистаном.
Ранее сообщалось, что ошибочный авиаудар убил 17 афганских полицейских.