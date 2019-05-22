Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили полет над Чукотским, Беринговым и Охотским морями, а также вдоль побережья Аляски. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как отмечается, российские ракетоносцы сопроводили самолеты ВВС США.

Уточняется, что продолжительность полета составила 11 часов.

В Минобороны подчеркнули, что российские самолеты выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий морей, не нарушив ничьих границ.

Ранее сообщалось, что истребители F-22 ВВС США сопроводили четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС.