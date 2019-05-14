США хотят применить ядерное оружие в Европе, считают в МИД
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков прокомментировал размещение США ядерного вооружения в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, США ведут подготовку к применению ядерного оружия с разрешения самих неядерных европейских государств.
Он также добавил, что страны Европы «ставят себя на грань ядерной катастрофы».
Ермаков подчеркнул, что в подобных условия сложно говорить об «укреплении режима ядерного нераспространения».